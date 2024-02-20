У украинских водителей есть только два требования к полякам, которые заблокировали границу. Подробнее об этом с места событий рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, которая ранее сегодня сообщила о начале акции украинцев.

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Какие требования украинских протестующих

Украинские перевозчики, как ответ на действия польских митингующих, начали зеркальную акцию на трех пунктах пропуска: "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Мирную акцию начали после обеда 20 февраля.

Они делают это гораздо цивилизованнее, их акция является более обоснованной. Они просто требуют того, чтобы и поляки, и украинцы могли свободно передвигаться через границы. Сейчас обещают пропускать столько же фур на польских номерах, сколько пропускает Польши,

– рассказала София Трощук.

В то же время ни один грузовик еще не проехал через границу.

Стоит отметить, что сначала участники украинской акции проехались колонной, а затем выстроились перед выездом с границы. Акция будет проходить круглосуточно до 15 марта.

"Цель этой акции – контроль за справедливым пересечением границы. Потому что польские митингующие не пропускают украинские машины, а свои за деньги пропускают без очереди. Вторая наша цель – донести до нашей власти, чтобы они шли на контакт с поляками и ЕС, чтобы границы разблокировали", – отметил один из участников акции.

Польские митингующие иногда не пропускают военную и гуманитарную помощь для Украины, что свидетельствует о том, что без политического мотива здесь не обошлось. К сожалению, власть Польши пока особенно активно на это не реагирует и не пытается остановить митинги, а иногда их поддерживает.

Обратите внимание! Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман, который является членом Польской крестьянской партии, отметил, что возможно придется применить эмбарго на все сельскохозяйственные товары из Украины. Более того, он выразил поддержку протестов.

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