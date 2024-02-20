Украинские активисты накануне сообщали, что планируют проведение зеркальной акции. Ведущая 24 Канала София Трощук сообщила, что она стартовала в 12 часов 20 февраля.

Важно По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами

Украинцы начали акцию на границе с Польшей

Мирную акцию украинцы начали на трех пунктах пропуска. Говорится о таких ПП как "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Организаторы контролируют порядок проезда через указанные пункты и не позволяют польским грузчикам объезжать очередь.

Сначала участники проехались колонной. Затем выстроились перед выездом и сказали "Dzień dobry" тем полякам, которые думают, что они себе спокойно будут заезжать, пока страна, которая в войне, не получает необходимых товаров,

– рассказала ведущая 24 Канала.

Обратите внимание! 24 Канал оперативно информирует о ситуации на польско-украинской границе с места происшествия. Больше деталей относительно протестов поляков 20 февраля – читайте по ссылке.

Ситуация на границе: коротко