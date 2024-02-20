Українські активісти напередодні повідомляли, що планують проведення дзеркальної акції. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук повідомила, що вона стартувала о 12 годині 20 лютого.

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Українці розпочали акцію на кордоні з Польщею

Мирну акцію українці розпочали на трьох пунктах пропуску. Мовиться про такі ПП як "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині". Організатори контролюють порядок проїзду через зазначені пункти та не дозволяють польським вантажникам об'їжджати чергу.

Спершу учасники проїхалися колоною. Потім вишикувалися перед виїздом і сказали "Dzień dobry" тим полякам, які думають, що вони собі спокійно заїжджатимуть, доки країна, яка у війні не отримує необхідних товарів,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

Зверніть увагу! 24 Канал оперативно інформує про ситуацію на польсько-українському кордоні з місця події. Більше деталей щодо протестів поляків 20 лютого – читайте за посиланням.

Ситуація на кордоні: коротко