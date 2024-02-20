У Держприкордонслужбі пояснили, яка ситуація на різних пунктах пропуску. Адже вранці 20 лютого протестувальники навіть перекривали залізницю біля пункту пропуску "Медика – Шегині" та знову висипали українське зерно з вагона.
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Яка ситуація на кордонах
Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною,
– пояснили прикордонники.
Вони розповіли, яка ситуація на різних пунктах пропуску. Зокрема, на:
- "Медика – Шегині" – польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Вони не повідомили, до якого часу триватиме блокування пункту пропуску;
- "Долгобичув – Угринів" – біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого;
- "Зосін – Устилуг" – з 13:00 по 16:00 20 лютого протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових машин в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою;
- "Корчова – Краківець" – до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Водночас автобуси, мікроавтобуси, легкові авто в обидва напрямки зможуть вільно рухатися;
- "Гребене – Рава-Руська" – протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках для всього транспорту, крім того, що везе критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу;
- "Дорогуськ – Ягодин" – до 19:00 планують повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.
Польські фермери посилили протест
- Польські фермери 20 лютого посилили протести. Вони заявили про акції у десятках польських міст.
- Профспілка польських фермерів на своєму сайті NSZZ RI "Solidarność" оголосила, що 20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту в регіонах.
- Протестувальники обіцяли, що заблокують не лише прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій, морських портів. Водночас легкові автомобілі та автобуси пропускатимуть, для них черги немає.