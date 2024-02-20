У Держприкордонслужбі пояснили, яка ситуація на різних пунктах пропуску. Адже вранці 20 лютого протестувальники навіть перекривали залізницю біля пункту пропуску "Медика – Шегині" та знову висипали українське зерно з вагона.

Дивіться також За волею Кремля․ Як Росія розпалює "зернові війни" проти України руками польських фермерів

Яка ситуація на кордонах

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною,

– пояснили прикордонники.

Вони розповіли, яка ситуація на різних пунктах пропуску. Зокрема, на:

" Медика – Шегині" – польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Вони не повідомили, до якого часу триватиме блокування пункту пропуску;

– польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Вони не повідомили, до якого часу триватиме блокування пункту пропуску; "Долгобичув – Угринів" – біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого;

– біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого; "Зосін – Устилуг" – з 13:00 по 16:00 20 лютого протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових машин в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою;

– з 13:00 по 16:00 20 лютого протестувальники планують обмежити рух автобусів, вантажних та легкових машин в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою; "Корчова – Краківець" – до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Водночас автобуси, мікроавтобуси, легкові авто в обидва напрямки зможуть вільно рухатися;

– до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Водночас автобуси, мікроавтобуси, легкові авто в обидва напрямки зможуть вільно рухатися; "Гребене – Рава-Руська" – протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках для всього транспорту, крім того, що везе критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу;

– протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках для всього транспорту, крім того, що везе критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу; "Дорогуськ – Ягодин" – до 19:00 планують повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

Зверніть увагу! У відповідь на вчинки польських фермерів українські перевізники влаштували дзеркальну акцію на трьох пунктах пропуску – "Рава-Руська", "Краковець", "Шегині". Вони контролюють проїзд польських вантажівок та не дозволяють їм об'їжджати загальну чергу. Акція триватиме цілодобово до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Польські фермери посилили протест