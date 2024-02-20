Варто зауважити, що польські протестувальники вже не вперше вдаються до таких дій. Адже 11 лютого вони теж розсипали зерно з українських фур.

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Що відомо про протест поляків

Суспільне повідомило, що інцидент трапився вранці 20 лютого 2024 року.

Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі та не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська,

– заявив співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

Він переконаний, що нібито протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати та висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додав співорганізатор протесту.

Згодом на місце події приїхала поліція. Протестувальники своєю чергою менш ніж через пів години розблокували залізницю.

Польське видання RMF24 написало, що протестувальники 20 лютого почали протести по всій Польщі. Вони перекривають дороги та пункти пропуску на кордоні з Україною. За даними журналістів, польські фермери:

оголосили про протест у десятках міст на всій території Польщі;

вони виїхали на акції зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх;

подекуди (зокрема, в Кришпінові під Краковом) до них приєдналися мисливці.

Протестувальники анонсували, що перекриють всі пункти перетину кордону з Україною.

Зокрема, заблокованим залишається КПП "Ягодин – Дорогуськ", де фермери планують не пропускати у напрямку України жодної вантажівки до 18 години 20 лютого. Повідомили, що до них мають приєднатися фермери зі ще кількох європейських країн.