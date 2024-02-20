Стоит заметить, что польские протестующие уже не впервые прибегают к таким действиям. Ведь 11 февраля они тоже рассыпали зерно из украинских фур, пишет 24 Канал.

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Что известно о протесте поляков

Общественное сообщило, что инцидент произошел утром 20 февраля 2024 года.

Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская,

– заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

Он убежден, что якобы протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – добавил соорганизатор протеста.

Впоследствии на место происшествия приехала полиция. Протестующие в свою очередь менее чем через полчаса разблокировали железную дорогу.

Польское издание RMF24 написало, что протестующие 20 февраля начали протесты по всей Польше. Они перекрывают дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. По данным журналистов, польские фермеры:

объявили о протесте в десятках городов на всей территории Польши;

они выехали на акции со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их;

кое-где (в частности, в Крышпинове под Краковом) к ним присоединились охотники.

Протестующие анонсировали, что перекроют все пункты пересечения границы с Украиной.

В частности, заблокированным остается КПП "Ягодин – Дорогуск", где фермеры планируют не пропускать в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов 20 февраля. Сообщили, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.

В МИД отреагировали на протесты польских фермеров

Представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания.

Николенко отметил, что:

наземные границы остаются важными в условиях войны. В свою очередь действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России;

граница Польши и Украины – это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

В МИД Украины заявили, что считают неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу.

Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. Зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран,

– заявил представитель министерства.

Олег Николенко призвал польские власти:

дать правовую оценку действиям участников акций,

обеспечить разблокирование границы,

принять меры, чтобы прекратить антиукраинскую риторику, которая базируется на безосновательных аргументах.

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", – заверили в МИД Украины.

Обратите внимание! Протесты польских фермеров на границе с Украиной продолжаются с 9 февраля 2024 года. Президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич заявил, что они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства. На 27 февраля польские аграрии анонсировали большой марш в Варшаве. На сайте NSZZ RI "Solidarność" написали, что акция протеста продлится как минимум до 10 марта.