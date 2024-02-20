Блокування польсько-українського кордону, якими б гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Про це у коментарі 24 Каналу заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Кордон Польщі та України – це і кордон ЄС

Ніколенко зауважив, що наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.

Кордон Польщі та України – це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів,

– наголосив речник МЗС.

У міністерстві вважають неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон.

Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. За словами Ніколенка, її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин.

Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані з імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн,

– заявили у відомстві.

В МЗС звернулися до польської влади та закликали їх надати правову оцінку діям учасників акцій та забезпечити розблокування кордону.

Зокрема, українське відомство спонукає вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.

Як зазначив Ніколенко, в умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки.

Він наголосив, що українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав.

Яка ситуація на українсько-польському кордоні зараз: коротко