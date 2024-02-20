Якщо давати оцінку загалом ситуації стосовно кордону з Польщею, то щодо 20 лютого наразі немає інформації з поширення блокади тих напрямків, які ще наразі залишаються не заблокованими. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Чи блокують пасажирські перевезення та воєнні вантажі

Як зазначив речник ДПСУ, наразі українські прикордонники фіксують відносно нормальний рух для пасажирських автобусів, а також вантажівок, які перевозять військову та гуманітарну допомоги.

Я можу констатувати те, що ми фіксуємо по пунктах пропуску безпосередньо по руху, то власне автобуси, які рухаються як з України, так і автобуси ми бачимо, що Польща випускає їх в бік України, тобто фактично рух автобусів відбувається так само як і легкових автомобілів,

– розповів він.

Однак станом на зараз важко оцінити, чи ускладнюється рух для автобусів безпосередньо в тих місцях, де мітингувальники перебувають на тих шляхах, які ведуть до кордону.

За словами Демченка, радше за все повної блокади не відбувається, але своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону.

Втім, як запевнив речник, звісно. що коли автобуси попри все доїжджають до кордону, то вони його перетинають спокійно.

Він також додав, що зважаючи на ту кількість транспортних засобів по окремих напрямках і фактично відсутність нормального руху навіть мінімального, жодних гарантій бути не може.

Я не можу гарантувати, що по той бік не блокуються вантажі, які вкрай важливі для України, зокрема, гуманітарна допомога,

– зауважив Демченко.

Однак люди підтверджують блокування військових вантажів

Повідомляється, що поляки, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, не пропускають машини ні з гуманітарною допомогою, ні з обладнанням, необхідним для українських військових.

Українець Назар Смик, який живе у Великій Британії й займається закупівлею військової та промислової техніки для України, повідомив, що його автотранспорт з технікою для ЗСУ вже три дні заблокований на кордоні.

Мої фури вже 3 дні стоять з військовою технікою під кордоном, бо їх не пускають *бані польські селю*и. На цих фото – вантажівки, які мають йти до артилеристів для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції,

– повідомив чоловік.

Станом на зараз на кордоні стоять дві його фури з вантажівками й дві фури з пікапами. За документами вантаж оформлений як гуманітарна допомога, яка після доукомплектування йде на ЗСУ.

Польські фермери блокують військові вантажі / Фото Назара Смика

Вищезгадане озброєння повинно було б наразі використовуватися артилеристами 47 бригади. Втім, головною проблемою, за словами Назара, є те, що польська поліція сприяє таким діям фермерів.