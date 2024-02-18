Польські фермери почали активну блокаду залізниці. В руках вони тримають плакати з образливими написами.

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Польські фермери розпочали блокаду залізниці

У Польщі й досі тривають протести місцевих фермерів проти ввезення української продукції до країн-членів Євросоюзу. Повідомляється, що відтепер польські аграрії вирішили розширити свій сектор впливу.

Так, з 18 лютого фермери розпочали протест проти українських перевізників на залізницях. У мережі почали ширити фото та відео з місця події, на яких видно розлючений натовп та обурливі написи на плакатах.

Валіть додому, невдячні с*чі діти,

– мовиться на плакатах мітингувальників.

Український журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео протесту. На кадрах чітко видно велику кількість розгніваних аграріїв. Вони блокують залізничний рух, подекуди залазять на вагони.

Польські фермери блокують залізничний рух: дивіться відео

Мітингувальники одягнуті у спеціальний одяг. Зокрема, вони вигукують різні гасла та демонструють антиукраїнські написи на транспортах.

Польські фермери тримають плакати з образливими написами / Фото Андрія Цаплієнка

Якщо раніше поляки лише блокували проїзд, то наразі вони в принципі вимагають від українських водіїв покинути країну.

За попередньою інформацією, через страйк черга вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську становить приблизно 15 кілометрів.

Зокрема, у Державній митній службі України уточнили, що у часовому проміжку з 15:30 по 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії.

Втім, польські правоохоронці перешкодили фермерам.

Поліція Польщі завадила блокаді залізничних шляхів / Фото із відкритих джерел

Тому, поки що рух поїздів відбувається у штатному режимі.

Що цьому передувало: основне