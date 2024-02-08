Які пункти пропуску будуть заблоковані Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби Україні в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Читайте також: Навіть не дотерпіли до страйку: поляки вже почали перевіряти імпорт агропродукції з України Стало відомо, що наразі польські митники проінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин", "Хребенне-Рава-Руська", "Медика-Шегині" має розпочатися 9 лютого. А вже 12 лютого планують заблокувати пункт пропуску "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринів". У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону,

– зазначають у ДПСУ. Який намір протестувальників

Учасники акції – польські фермери. Протестувальники мають намір здійснювати пропуск невелику кількість транспортних засобів, що може призвести до накопичення черг, як це було у листопаді-грудні минулого року.

По кожному напрямку це можуть різні показники. Це може бути по одній, по дві машини. Як на виїзд, так і на вʼїзд до Польщі. Ситуація може покращитись, а може і погіршитись,

– сказав речник ДПСУ.

Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.