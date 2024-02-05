Польща активізувала перевірку української агропродукції

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський почав інспекцію пунктів пропусків на польсько-українському кордоні. Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соціальних мережах.

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За його словами, уся продукція повинна відповідати вимогам Європейського Союзу, інакше її можна розцінювати як загрозу для місцевого ринку.

Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства,

– заявив Секерський.

Польський міністр та його заступник відвідали пункти пропуску у Медиці, Корчовій та Дорогуську. Повідомлень про будь-які порушення з боку України не було.

Нагадаємо, польські перевізники та фермери почали свої акції протесту 6 листопада 2023 року. Першими почали страйк перевізники, вимагаючи повернення ліцензій для українського бізнесу та інші преференції.

Згодом до акції приєдналися фермери. Вони захотіли не лише повного ембарго на українську агропродукцію, а й скасування підвищення податків. Цього разу страйк буде стосуватися ще й екологічних вимог ЄС, які суттєво збільшують витрати на виробництво продукції.