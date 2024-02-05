Польша активизировала проверку украинской агропродукции

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский начал инспекцию пунктов пропусков на польско-украинской границе. Соответствующее заявление он обнародовал в своей социальных сетях.

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По его словам, вся продукция должна соответствовать требованиям Европейского Союза, иначе ее можно расценивать как угрозу для местного рынка.

Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства,

– заявил Секерский.

Польский министр и его заместитель посетили пункты пропуска в Медыке, Корчевой и Дорохуске. Сообщений о каких-либо нарушениях со стороны Украины не было.

Напомним, польские перевозчики и фермеры начали свои акции протеста 6 ноября 2023 года. Первыми начали забастовку перевозчики, требуя возвращения лицензий для украинского бизнеса и другие преференции.

Впоследствии к акции присоединились фермеры. Они захотели не только полного эмбарго на украинскую агропродукцию, но и отмены повышения налогов. На этот раз забастовка будет касаться еще и экологических требований ЕС, которые существенно увеличивают затраты на производство продукции.