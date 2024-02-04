Волна массовых увольнений из Twitter

81% работников уволилось после приобретения Илоном Маском компании Twitter. Несмотря на попытки остановить этот процесс с помощью обещаний выплатить всем трехмесячное выходное пособие и разговорами с "критически важными" сотрудниками, Маск не смог удержать такое количество работников.

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Чтобы сократить количество увольнений и гарантировать стабильность своих сотрудников, некоторые компании сразу обеспечивают дополнительным комфортом. Так, например агрохолдинг МХП имеет штат корпоративных психологов, проводит офисные медитации и позволяет в любое время пользоваться спортзалом или баром. AB InBev Efes выплачивает родителям в декретном отпуске полную зарплату в течение полугода и проводит бесплатный медицинский чекап.

А сотрудники аутсорсинговой компании Intellias могут в любой момент прервать работу, чтобы посетить врача, пойти в банк или уладить накопившиеся семейные дела.

Правила игры в современном бизнес-мире стремительно меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. І Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в дороге с помощью беспроводного подключения телефона. А в выходные смело отправляйся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все..

Работа – это об уважении и понимании своих работников. И для того, чтобы быть уверенными в своей команде и иметь мотивированных и заряженных сотрудников, советуем обратить внимание на следующий ряд факторов.

Формирование комфортной рабочей среды

Обеспечьте высокий уровень комфорта для ваших сотрудников. Предоставление рабочего места, современной техники, гибкого графика работы положительно повлияет на продуктивность персонала.

Важно не поощрять не благоприятную атмосферу на рабочем месте. Сплетни, токсичность, отсутствие поддержки и командной работы – все это снижает уровень мотивации.

Интересно, что даже зарубежные эксперты из сферы бизнеса расходятся во мнениях по поводу пользы сплетен. Например, бизнес-коуч Питер Вайда определяет сплетни на рабочем месте как форму насилия. А Риева Лесонски, генеральный директор GrowBiz Media, считает, что некоторые слухи на работе действительно полезны.

Финансовая мотивация

Согласно исследованию компании Gallup, только 15% людей действительно увлечены рабочими процессами, а мотивированность на рабочем месте повышает продуктивность на целых 20%.

Поэтому стоит время от времени мониторить рынок труда, чтобы понимать, какая сейчас конкурентная заработная плата в нужной вам отрасли.

Это нужно для корректировки суммы вознаграждения до того, как сотрудники начнут получать приглашения от конкурентов с более выгодными предложениями. Если компания не способна обеспечить среднюю рыночную зарплату, то это повод для владельца задуматься о пересмотре модели маркетинга и продаж.

Обратите внимание! Материальное удержание сотрудников может быть эффективным в краткосрочной перспективе, поэтому надо работать со всеми направлениями сразу.

Возможности для роста и развития

Большинство сотрудников, несмотря на желание профессионально расти, не могут реализовать весь свой потенциал из-за отсутствия возможности смены должности.

Поэтому руководителю стоит помнить об этом и оставлять пространство для карьерного роста каждого члена команды. Во время собеседования большинство работодателей говорят о возможности карьерного роста, которая обычно остается на словах.



Надо показать сотрудникам, что вы учитываете их долгосрочные амбиции – отличный способ повысить вовлеченность сотрудников. Когда члены вашей команды знают, что они могут расти вместе с компанией, они будут более мотивированы прилагать максимум усилий, а это гарантирует вам стабильность в сохранении ценных работников.

Установите цели и ценности

Сформулированная цель - отличный способ поддерживать вовлеченность работников. Согласно опросу Deloitte, 44 % миллениалов стремятся работать в компании, которая разделяет их ценности. Четкая и определенная цель также помогает при наборе персонала.

Важно, чтобы сотрудники понимали, куда они должны расти, какая перед ними стоит цель, шаги к ее достижению и как их работа влияет на глобальные цели компании.