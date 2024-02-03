Обычно имена Маска, Баффета, Гейтса и других миллиардеров связывают только с большими доходами. Однако мало кто знает, что эти успешные люди начинали свой путь с обычной работы.

Интересно Особенности делового мира: о каких этических аспектах ведения дел стоит знать всем

Уоррен Баффетт и жевательная резинка

Уоррен Баффетт начал работать над своей миллиардной империей еще с детства. Уже в 6 лет продавал "жвачки" в своем районе. Затем, в 13 лет, он получил свою первую работу в доставке газет, просыпаясь в 04:30 утра, чтобы принести всем Washington Post.

В подростковом возрасте он начал заниматься производством пинбольных автоматов, ища возможности для бизнеса везде, где бы он ни был, и закончил колледж с прибылью в 10 000 долларов США от своих бизнес-начинаний.

Интересно! Сейчас Уоррен Баффет девятый самый богатый человек мира по рейтингу Bloomberg с состоянием в 128 миллиардов долларов.

Чем сейчас владеет Баффетт



Баффет – председатель и крупнейший акционер инвестиционной группы Berkshire Hathaway, которая с 1965 года обеспечила 19,8% совокупного годового прироста рыночной стоимости. Компания из Омахи, штат Небраска, владеет Geico, Clayton Homes и Dairy Queen, а также имеет доли в Coca-Cola и American Express.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Билл Гейтс и компьютерное программирование

Отец Гейтса, Уильям Х. Гейтс-старший, был адвокатом и хотел, чтобы его сын учился в юридической школе. Однако Билла это не интересовало, ведь он был увлечен компьютерами. В 13 лет парень начал писать программное обеспечение, а через несколько лет начал уже продавал написанные программы.

Билл Гейтс с детства зарабатывал программированием / Фото Getty Images

Интересно! С 1987 года Гейтс входит в список самых богатых людей мира Forbes и является четвертым самым богатым человеком в мире с состоянием 145 миллиардов долларов. Только за эту неделю его состояние увеличилось на 3 миллиарда долларов со 142 до 145 миллиардов долларов.

Из чего состоит состояние Гейтса сейчас

Гейтс стал соучредителем Microsoft, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения. В 2023 году доход компании из Редмонда, штат Вашингтон, составил 212 миллиардов долларов.

Другой частью его состояния руководит Cascade Investment, которая имеет доли в десятках публичных компаний, в частности Canadian National Railway, Deere и Ecolab. Также Гейтс владеет акциями таких компаний:

Republic Services – 35%,

Four Seasons – 71.25%,

Waste Management – 4%,

AutoNation – 15%.

Согласно данным Bloomberg, Гейтс получил более 56 миллиардов долларов в виде акций и дивидендов от Microsoft и других компаний, включая выплату 3,3 миллиарда долларов от Microsoft в 2004 году, которую он пожертвовал своему филантропическому фонду.

Джефф Безос и McDonald's

Задолго до того, как миллиардер основал Amazon и начал продавать все, от книг до подписки на газеты, Джефф Безос "занимался" за грилем в McDonald's. Безос начал работать в сети фаст-фудов в Майами, когда ему было 16 лет, и часто говорил, что из этого опыта он усвоил один из важнейших уроков своего бизнеса: быстро передавать вещи от продавца к клиенту, не нанося им вреда.

Интересно, что в 1980-х за аналогичную работу в сети McDonald's в США работники получали 3,68 доллара в месяц. Сейчас Джефф бы получал ежемесячно примерно 2159 долларов.

Безос начинал свой путь в McDonald's / Фото Getty Images

Интересно! Сейчас Безос – второй самый богатый человек мира с состоянием 186 миллиардов долларов, до января 2021 года занимал первую строчку.

Чем сейчас владеет Безос

Миллиардер является основателем Amazon, крупнейшего в мире интернет-магазина, который продает электронику, бытовые товары через свой флагманский вебсайт.

Он также контролирует сеть продуктовых магазинов Whole Foods и предлагает облачные вычисления и стриминговые услуги.

Ему также принадлежит компания по исследованию космоса Blue Origin, которая включена в расчет инвестиционной стоимости Bloomberg.

Обратите внимание! Доход Amazon в 2022 году составил 514 миллиардов долларов. Согласно официальному заявлению компании за 2023 год, Безос владеет около 10% Amazon. С 2002 года он продал акции Amazon на сумму в 30 миллиардов долларов.

Илон Маск и лесокомбинат

Илон Маск родился в Южной Африке, но большую часть своих школьных лет провел в Канаде. В возрасте 17 лет он переехал в Онтарио, где работал на случайных работах, чтобы прокормить себя. Также работал в колхозе и на лесокомбинате.

Он стал соучредителем PayPal в конце 1990-х, и через 10 лет продал компанию eBay. На этой сделке он заработал 175 миллионов долларов.

Маск должен был перебиваться временными заработками / Фото Getty Images

Интересно! В настоящее время он является самым богатым человеком в мире, его капитал составляет 216 миллиардов долларов.

Какими компаниями владеет Маск

Маск является исполнительным директором Tesla, самого дорогого производителя автомобилей в мире. Компания занимается продажей электромобилей и домашних солнечных батарей. Ему принадлежит около 13% Tesla.

Илон также является исполнительным директором SpaceX, производителя ракет, которого NASA привлекло для пополнения космической станции, и клиентом которого является Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

SpaceX оценивается по тендерному предложению от декабря 2023, которая оценивает компанию примерно в 180 миллиардов долларов. Маск владеет примерно 42% акций компании через траст, который базируется на заявке Федеральной комиссии связи от декабря 2022 года.

Также Маск владеет соцсетью X, ранее известной как Twitter. В апреле 2022 года Маск предложил купить Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов. Сделка была закрыта в октябре 2022 года.

Согласно раскрытию информации внешним инвесторам в мае 2022 года, он владел примерно 79% акций компании. В апреле 2023 года компания была переименована в X Corp.