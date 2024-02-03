Обычно имена Маска, Баффета, Гейтса и других миллиардеров связывают только с большими доходами. Однако мало кто знает, что эти успешные люди начинали свой путь с обычной работы.
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Уоррен Баффетт и жевательная резинка
Уоррен Баффетт начал работать над своей миллиардной империей еще с детства. Уже в 6 лет продавал "жвачки" в своем районе. Затем, в 13 лет, он получил свою первую работу в доставке газет, просыпаясь в 04:30 утра, чтобы принести всем Washington Post.
В подростковом возрасте он начал заниматься производством пинбольных автоматов, ища возможности для бизнеса везде, где бы он ни был, и закончил колледж с прибылью в 10 000 долларов США от своих бизнес-начинаний.
Чем сейчас владеет Баффетт
Баффет – председатель и крупнейший акционер инвестиционной группы Berkshire Hathaway, которая с 1965 года обеспечила 19,8% совокупного годового прироста рыночной стоимости. Компания из Омахи, штат Небраска, владеет Geico, Clayton Homes и Dairy Queen, а также имеет доли в Coca-Cola и American Express.
Билл Гейтс и компьютерное программирование
Отец Гейтса, Уильям Х. Гейтс-старший, был адвокатом и хотел, чтобы его сын учился в юридической школе. Однако Билла это не интересовало, ведь он был увлечен компьютерами. В 13 лет парень начал писать программное обеспечение, а через несколько лет начал уже продавал написанные программы.
Билл Гейтс с детства зарабатывал программированием / Фото Getty Images
Из чего состоит состояние Гейтса сейчас
Гейтс стал соучредителем Microsoft, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения. В 2023 году доход компании из Редмонда, штат Вашингтон, составил 212 миллиардов долларов.
Другой частью его состояния руководит Cascade Investment, которая имеет доли в десятках публичных компаний, в частности Canadian National Railway, Deere и Ecolab. Также Гейтс владеет акциями таких компаний:
- Republic Services – 35%,
- Four Seasons – 71.25%,
- Waste Management – 4%,
- AutoNation – 15%.
Согласно данным Bloomberg, Гейтс получил более 56 миллиардов долларов в виде акций и дивидендов от Microsoft и других компаний, включая выплату 3,3 миллиарда долларов от Microsoft в 2004 году, которую он пожертвовал своему филантропическому фонду.
Джефф Безос и McDonald's
Задолго до того, как миллиардер основал Amazon и начал продавать все, от книг до подписки на газеты, Джефф Безос "занимался" за грилем в McDonald's. Безос начал работать в сети фаст-фудов в Майами, когда ему было 16 лет, и часто говорил, что из этого опыта он усвоил один из важнейших уроков своего бизнеса: быстро передавать вещи от продавца к клиенту, не нанося им вреда.
Интересно, что в 1980-х за аналогичную работу в сети McDonald's в США работники получали 3,68 доллара в месяц. Сейчас Джефф бы получал ежемесячно примерно 2159 долларов.
Безос начинал свой путь в McDonald's / Фото Getty Images
Чем сейчас владеет Безос
- Миллиардер является основателем Amazon, крупнейшего в мире интернет-магазина, который продает электронику, бытовые товары через свой флагманский вебсайт.
- Он также контролирует сеть продуктовых магазинов Whole Foods и предлагает облачные вычисления и стриминговые услуги.
- Ему также принадлежит компания по исследованию космоса Blue Origin, которая включена в расчет инвестиционной стоимости Bloomberg.
Илон Маск и лесокомбинат
Илон Маск родился в Южной Африке, но большую часть своих школьных лет провел в Канаде. В возрасте 17 лет он переехал в Онтарио, где работал на случайных работах, чтобы прокормить себя. Также работал в колхозе и на лесокомбинате.
Он стал соучредителем PayPal в конце 1990-х, и через 10 лет продал компанию eBay. На этой сделке он заработал 175 миллионов долларов.
Маск должен был перебиваться временными заработками / Фото Getty Images
Какими компаниями владеет Маск
Маск является исполнительным директором Tesla, самого дорогого производителя автомобилей в мире. Компания занимается продажей электромобилей и домашних солнечных батарей. Ему принадлежит около 13% Tesla.
Илон также является исполнительным директором SpaceX, производителя ракет, которого NASA привлекло для пополнения космической станции, и клиентом которого является Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
SpaceX оценивается по тендерному предложению от декабря 2023, которая оценивает компанию примерно в 180 миллиардов долларов. Маск владеет примерно 42% акций компании через траст, который базируется на заявке Федеральной комиссии связи от декабря 2022 года.
Также Маск владеет соцсетью X, ранее известной как Twitter. В апреле 2022 года Маск предложил купить Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов. Сделка была закрыта в октябре 2022 года.
Согласно раскрытию информации внешним инвесторам в мае 2022 года, он владел примерно 79% акций компании. В апреле 2023 года компания была переименована в X Corp.