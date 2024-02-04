Хвиля масових звільнень з Twitter

81% працівників звільнилося після придбання Ілоном Маском компанії Twitter. Попри спроби зупинити цей процес за допомогою обіцянок виплатити усім тримісячну вихідну допомогу та розмовами з “критично важливими” співробітниками, Маск не зміг втримати таку кількість працівників.

Цікаво Жувальна гумка, McDonald's, лісокомбінат: якою була перша робота відомих мільярдерів

Аби скоротити кількість звільнень та гарантувати стабільність своїх співробітників, деякі компанії одразу забезпечують додатковим комфортом. Так, наприклад агрохолдинг МХП має штат корпоративних психологів, проводить офісні медитації та дозволяє будь‑коли користуватися спортзалом чи баром. AB InBev Efes виплачує батькам у декретній відпустці повну зарплату протягом пів року та проводить безплатний медичний чекап.

А співробітники аутсорсингової компанії Intellias можуть будь‑якої миті перервати роботу, щоб відвідати лікаря, піти в банк або залагодити накопичені сімейні справи.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Робота – це про повагу та розуміння своїх працівників. І для того, щоб бути впевненими у своїй команді та мати вмотивованих і заряджених співробітників, радимо звернути увагу на наступний ряд факторів.

Формування комфортного робочого середовища

Забезпечте високий рівень комфорту для ваших співробітників. Надання робочого місця, сучасної техніки, гнучкого графіка роботи позитивно вплине на продуктивність персоналу.

Важливо не заохочувати не сприятливої атмосфери на робочому місці. Плітки, токсичність, відсутність підтримки та командної роботи – все це знижує рівень мотивації.

Цікаво, що навіть закордонні експерти зі сфери бізнесу розходяться в думках з приводу користі пліток. Наприклад, бізнес-коуч Пітер Вайда визначає плітки на робочому місці як форму насильства. А Рієва Лесонскі, генеральний директор GrowBiz Media, вважає, що деякі чутки на роботі дійсно корисні.

Фінансова мотивація

Згідно з дослідженням компанії Gallup, тільки 15% людей дійсно захоплені робочими процесами, а вмотивованість на робочому місці підвищує продуктивність на цілих 20%.

Тому варто час від часу моніторити ринок праці, аби розуміти, яка зараз конкурентна заробітна плата у потрібній вам галузі.

Це потрібно для коригування суми винагороди до того, як співробітники почнуть отримувати запрошення від конкурентів з більш вигідними пропозиціями. Якщо компанія не здатна забезпечити середню ринкову зарплату, то це привід для власника задуматися про перегляд моделі маркетингу та продажу.

Зверніть увагу! Матеріальне утримання співробітників може бути ефективним у короткостроковій перспективі, тому треба працювати з усіма напрямками одразу.

Можливості для росту і розвитку

Більшість співробітників, попри бажання професійно зростати, не можуть реалізувати весь свій потенціал через відсутність можливості зміни посади.

Тож керівнику варто памʼятати про це та залишати простір для карʼєрного росту кожного члена команди. Під час співбесіди більшість роботодавців говорять про можливість кар’єрного росту, яка зазвичай залишається на словах.



Треба показати співробітникам, що ви враховуєте їхні довгострокові амбіції – чудовий спосіб підвищити залученість працівників. Коли члени вашої команди знають, що вони можуть рости разом із компанією, вони будуть більш вмотивовані докладати максимум зусиль, а це гарантуватиме вам стабільність у збереженні цінних працівників.

Встановіть цілі і цінності

Сформульована ціль — чудовий спосіб підтримувати залученість працівників. Відповідно до опитування Deloitte, 44 % міленіалів прагнуть працювати в компанії, яка поділяє їх цінності. Чітка й визначена ціль також допомагає при наборі персоналу.

Важливо, щоб співробітники розуміли, куди вони повинні зростати, яка перед ними стоїть мета, кроки до її досягнення та як їхня робота впливає на глобальні цілі компанії.