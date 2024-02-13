Польські фермери планують розгорнути масштабну блокаду на кордоні з Україною. Про це йдеться в повідомленні профспілки польських фермерів "Солідарність".

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Фермери планують заблокувати всі пункти пропуску

Вони заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів,

– мовиться у повідомленні профспілкового союзу.

За їхніми словами, 9 лютого вже був оголошений 30-денний загальний страйк фермерів. Вони протестують проти буцімто неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення Євросоюзу.

Як скаржаться фермери, відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, перероблення та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

Тому на 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку аграріїв, ми оголошуємо, що вся протестна діяльність буде зосереджена на повній блокаді всіх польських прикордонних переходів з Україною та протестах у польових умовах,

– зазначили у профспілці "Солідарність".

Протестувальники закликають громадськість підтримати їхню акцію. Вони стверджують, що їхня акція спрямована на "забезпечення продовольчої безпеки в країні".

Наразі протести фермерів сколихнули не лише Польщу, але й усю Європу. Вони не задоволені не лише "неконтрольованим продовольством з України", але й правилами ЄС, які пов'язані з європейським зеленим курсом.

Нагадаємо, що 11 лютого до Польщі в'їхали 3 вантажівки, за кермом яких були громадяни України. Польські протестувальники заблокували їм рух, пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно.

Яка наразі ситуація на українсько-польському кордоні: коротко