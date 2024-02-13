Польские фермеры планируют развернуть масштабную блокаду на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении профсоюза польских фермеров "Солидарность".

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Фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска

Они заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам,

– говорится в сообщении профсоюзного союза.

По их словам, 9 февраля уже была объявлена 30-дневная всеобщая забастовка фермеров. Они протестуют против якобы неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решения Евросоюза.

Как жалуются фермеры, отсутствие регулирования ставит под сомнение прибыльность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством.

Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев, мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях,

– отметили в профсоюзе "Солидарность".

Протестующие призывают общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что их акция направлена на "обеспечение продовольственной безопасности в стране".

Сейчас протесты фермеров всколыхнули не только Польшу, но и всю Европу. Они недовольны не только "неконтролируемым продовольствием из Украины", но и правилами ЕС, которые связаны с европейским зеленым курсом.

Напомним, что 11 февраля в Польшу въехали 3 грузовика, за рулем которых были граждане Украины. Польские протестующие заблокировали им движение, повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно.

Какая сейчас ситуация на украинско-польской границе: коротко