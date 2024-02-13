Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, отметив, что по состоянию на вечер 12 февраля польские фермеры блокировали только два направления – "Ягодин" и "Рава-Русская". Впоследствии протестующие возобновили блокирование в направлении пункта пропуска "Шегини". Отметим, что снова блокировать границу митингующие начали 9 февраля.

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"И, собственно, расширили свою географию еще на два направления – это пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов", – сказал Демченко.

Какая ситуация с очередями грузовиков

Больше всего грузовиков стоят в очереди на пересечение польско-украинской границы напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Тем временем напротив пункта пропуска "Угринов" и "Устилуг" очередей практически нет. Однако каждый пункт пропуска имеет свои особенности относительно пересечения границы различными категориями транспорта.

Наряду с очередями мы видим и уменьшение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. Особенно это видно в направлении пункта пропуска "Ягодин". Это крупнейшее инфраструктурное направление, где большое количество грузовиков пересекают границу за сутки в обычные дни,

– добавил спикер ГПСУ.

Обычно там может проезжать около 1 200 – 1 400 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Впрочем, в течение 12 февраля там проехали только 95 грузовых транспортных средств. 7 из них – в сторону Польши. По состоянию на утро 13 февраля была очередь и в направлении пропуска "Краковец".

"Это направление не блокировалось. Только сегодня (13 февраля – 24 Канал) мы зафиксировали это. Была информация от польских пограничников, что участники блокады планируют провести свою акцию. Такие действия действительно начались, но в течение часа они и завершились", – сказал Андрей Демченко.

Что происходит на границе Польши с Украиной