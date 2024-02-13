Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, отметив, что по состоянию на вечер 12 февраля польские фермеры блокировали только два направления – "Ягодин" и "Рава-Русская". Впоследствии протестующие возобновили блокирование в направлении пункта пропуска "Шегини". Отметим, что снова блокировать границу митингующие начали 9 февраля.
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"И, собственно, расширили свою географию еще на два направления – это пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов", – сказал Демченко.
Какая ситуация с очередями грузовиков
Больше всего грузовиков стоят в очереди на пересечение польско-украинской границы напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Тем временем напротив пункта пропуска "Угринов" и "Устилуг" очередей практически нет. Однако каждый пункт пропуска имеет свои особенности относительно пересечения границы различными категориями транспорта.
Наряду с очередями мы видим и уменьшение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. Особенно это видно в направлении пункта пропуска "Ягодин". Это крупнейшее инфраструктурное направление, где большое количество грузовиков пересекают границу за сутки в обычные дни,
– добавил спикер ГПСУ.
Обычно там может проезжать около 1 200 – 1 400 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Впрочем, в течение 12 февраля там проехали только 95 грузовых транспортных средств. 7 из них – в сторону Польши. По состоянию на утро 13 февраля была очередь и в направлении пропуска "Краковец".
"Это направление не блокировалось. Только сегодня (13 февраля – 24 Канал) мы зафиксировали это. Была информация от польских пограничников, что участники блокады планируют провести свою акцию. Такие действия действительно начались, но в течение часа они и завершились", – сказал Андрей Демченко.
Что происходит на границе Польши с Украиной
- Польские фермеры блокируют движение грузовиков на польско-украинской границе. Акцию протеста они начали 9 февраля.
- Участники акции против реализации "Европейского зеленого соглашения" и импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Также протестующие требуют поддержки животноводства.
- 11 февраля в Польшу въехали 3 грузовика, за рулем которых были граждане Украины. Польские протестующие заблокировали им движение и открыли прицепы с пломбами. Часть зерна высыпалась на дорогу.
- Из-за этого инцидента в польскую полицию обратилось посольство Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что порча украинского зерна на границе недопустима.
- Теперь высыпание зерна на пограничном переходе в Дорогуске расследует польская прокуратура. Речь идет о 2 направлениях – нарушение таможенной безопасности и уничтожение имущества. За это предусмотрено лишение свободы до 5 лет.
- Ранее в Польше заявляли, что усилят контроль за украинским зерном. Все, мол, из-за "сомнительного качества" и большого объема. Однако в Украине заявили, что не сталкивались со случаями экспорта некачественного зерна.