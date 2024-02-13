Украина не боится проверок

В эфире телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал, что Украина не боится проверок зерна, передает 24 Канал. Более того, украинской стороне не известно о случаях ввоза в Польшу большого количества некачественного, фуражного зерна.

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Николай Сольский Министр аграрной политики и продовольствия Украины Мы не видели таких случаев, потому что это, как минимум, экономически невыгодно везти в Гамбург, а потом обратно в Варшаву. Как и в Вильнюс, а потом обратно.

В то же время Сольский отметил, что также разговаривал с министром сельского хозяйства Литвы, Кястутисом Навицкасом, по вопросу качества украинского зерна. Однако, литовская сторона тоже не обнаружила случаев завоза фуражного зерна.

Николай Сольский Министр аграрной политики и продовольствия Украины Я общался сегодня с министром Кястутисом. Он говорит, таких случаев не видел. Исследуем этот вопрос.

Какова ситуация с экспортом украинского зерна

Министр аграрной политики также рассказал, что сейчас через Польшу идет небольшое количество зерна. Он объясняет этим тем, что ситуация на агрорынке – изменилась.

Николай Сольский Министр аграрной политики и продовольствия Украины Для фермеров из Украины уже 3 месяц есть конкурентная цена в портах Одессы, и соседних портах: Черноморске и Южном. Ситуация сложилась как до войны.

В дополнение он заверил, что даже если бы аннулировались запреты, которые действуют сейчас. Цена на границе с Польшей для большинства зерна была бы неконкурентной. Поэтому украинская сторона спокойно относится к проверкам со стороны Польши.