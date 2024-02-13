Україна не боїться перевірок

У ефірі телемарафону міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів, що Україна не боїться перевірок зерна, передає 24 Канал. Ба більше, українській стороні не відомо про випадки ввезення до Польщі великої кількості неякісного, фуражного зерна.

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Микола Сольський Міністр аграрної політики та продовольства України Ми не бачили таких випадків, тому що це, як мінімум, економічно невигідно везти до Гамбурга, а потім назад до Варшави. Як і до Вільнюса, а потім назад.

Водночас Сольський зауважив, що також розмовляв із міністром сільського господарства Литви, Кястутісом Навіцкасом, щодо питання якості українського зерна. Проте, литовська сторона теж не виявила випадків завезення фуражного зерна.

Микола Сольський Міністр аграрної політики та продовольства України Я спілкувався сьогодні з міністром Кястутісом. Він каже, таких випадків не бачив. Дослідимо це питання.

Яка ситуація з експортом українського зерна

Міністр аграрної політики також розповів, що нині через Польщу йде невелика кількість зерна. Він пояснює цим тим, що ситуація на агроринку – змінилася.

Микола Сольський Міністр аграрної політики та продовольства України Для фермерів з України вже 3 місяць є конкурентна ціна в портах Одеси, і сусідніх портах: Чорноморську і Південного. Ситуація склалася як до війни.

На додаток він запевнив, що навіть якби анулювались заборони, які діють зараз. Ціна на кордоні з Польщею для більшості зерна була б неконкурентною. Тому українська сторона спокійно ставиться до перевірок з боку Польщі.