За що виступає Войцеховський

Він виступає за локальні заборони від держав-членів ЄС на прикладі "зернового бану" від п’яти прикордонних країн у квітні 2023 року. Про це Войцеховський заявив за результатами засідання Ради сільського господарства, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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За словами Войцеховського, головні занепокоєння європейських фермерів стосуються чутливих секторів – птахівництва, яєць та цукру.

Наприклад, імпорт цукру з України був збільшений з 20 000 тонн у 2021 році, коли тарифна квота становила 20 000 тонн, у 2022 році – 148 тонн, а у 2023 році – близько 450 000 тонн, що є значним збільшенням, і це викликає занепокоєння фермерів, а потім і виробників цукру в Європейському союзі,

– сказав Єврокомісар.

ЄК у пошуках інших заходів

Єврокомісар наголошує, що ЄК має знайти рішення, аби обмежити імпорт цих товарів, хоча і каже, що це не остаточні пропозиції. Іншим питанням є створення заходів, які дозволять реагувати на падіння цін на ринку через надмірну кількість товарів з України.

Моя позиція полягає в тому, що ми повинні мати заходи, які дозволять реагувати, як минулого разу, у квітні, коли було запроваджено тимчасову локальну заборону на імпорт продуктів, для пʼяти країн-членів. Ми повинні мати такий інструмент для швидкого реагування, якщо це буде необхідно,

– сказав Войцеховський.

Що відомо про лист-звернення пʼяти держав-членів ЄС

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини надіслали спільного листа для Єврокомісії, де попросили ввести імпортні мита на українське зерно.

У листі країни повідомили про дешевшу сільськогосподарську продукцію, яка "поглинає їхні експортні ринки". Також вони вказали, що виробляють значно більше зерна і кукурудзи ніж можуть спожити, а це є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.