За что выступает Войцеховский

Он выступает за локальные запреты от государств-членов ЕС на примере "зернового бана" от пяти приграничных стран в апреле 2023 года. Об этом Войцеховский заявил по результатам заседания Совета сельского хозяйства, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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По словам Войцеховского, главные беспокойства европейских фермеров касаются чувствительных секторов – птицеводства, яиц и сахара.

Например, импорт сахара из Украины был увеличен с 20 000 тонн в 2021 году, когда тарифная квота составляла 20 000 тонн, в 2022 году – 148 тонн, а в 2023 году – около 450 000 тонн, что является значительным увеличением, и это вызывает беспокойство фермеров, а затем и производителей сахара в Европейском союзе,

– сказал Еврокомиссар.

ЕК в поисках других мероприятий

Еврокомиссар отмечает, что ЕК должен найти решение ограничить импорт этих товаров, хотя и говорит, что это не окончательные предложения. Другим вопросом является создание мер, которые позволят реагировать на падение цен на рынке из-за избыточного количества товаров из Украины.

Моя позиция заключается в том, что мы должны принимать меры, которые позволят реагировать, как в прошлый раз, в апреле, когда был введен временный локальный запрет на импорт продуктов для пяти стран-членов. Мы должны иметь такой инструмент для быстрого реагирования, если это будет необходимо,

– сказал Войцеховский.

Что известно о письме-обращении пяти государств-членов ЕС

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии направили совместное письмо для Еврокомиссии, где попросили ввести импортные пошлины на украинское зерно.

В письме страны сообщили о более дешевую сельскохозяйственную продукцию, которая "поглощает их экспортные рынки". Также они указали, что производят значительно больше зерна и кукурузы, чем могут потребить, а это является ключевым для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.