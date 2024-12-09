Об этом в эфире 24 Канала отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, напомнив, что Трамп пообещал изменить налоговую политику. Механизм для него только один – это таможенные ограничения. Первым, кто под них попадет – Китай.

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Продажа товаров для Китая – вопрос его существования

Внешнеторговый оборот товаров Китая и США составляет 800 миллиардов долларов ежегодно, а Китая и ЕС – 820 миллиардов долларов. Такой товарооборот с Россией – 250 миллиардов долларов. Экономист назвал Китай "мировой фабрикой".

"Китай сегодня существует благодаря продаже своих товаров на мировых рынках. Для Китая лишиться рынка США равносильно смерти, так как население этой страны надо кормить. Люди должны работать, не может быть безработицы и социального недовольства. Поэтому вопрос американского рынка для Пекина крайне важен", – отметил Пендзин.

Льготные условия для производителей США

Как пояснил экономист, достичь своей цели Трамп может, создав американским производителям льготные условия на внутреннем рынке США. Сегодня американский производитель конкурировать с китайским товаром, со слов Пендзина, не может, потому что средняя зарплата в Китае меньше, чем в США.

Китайские товары производятся экономнее, рентабельность там выше, а самое главное, что Китай активно субсидирует изготовление высокотехнологичной продукции, которая направляется на экспорт. Китай создает дополнительные льготы, выдает дешевые кредиты, формирует систему стимулирования.

Американцы этого терпеть не могут, потому что чем больше поступает китайских товаров, тем меньше рабочих мест создается в самих Соединенных Штатах, меньше налогов уплачивается в американский бюджет, тем хуже США могут реагировать на имеющиеся мировые вызовы,

– объяснил Пендзин.

Новые таможенные тарифы для ЕС

Не только Китай имеет повод волноваться, а и Европейский Союз. 47-й президент США Трамп начал активно пугать ЕС 20-процентными пошлинами на европейские товары, которые поступают в США.

Первоочередно это касается автомобильной техники, высокотехнологичных товаров. Уже Шольц заявил, что эти 20% экономика Германии не выдержит и призывает хотя бы к 10%,

– рассказал Пендзин.

Экономист предположил, что Трамп во время своей недавней встречи с европейскими политиками во Франции как раз мог обсуждать вопрос таможенных ограничений, которые новый лидер США, по убеждению Пендзина, внедрит сразу как только войдёт в Овальный кабинет.