Про це в етері 24 Каналу зазначив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, нагадавши, що Трамп пообіцяв змінити податкову політику. Механізм для нього тільки один – це митні обмеження. Першим, хто під них потрапить – Китай.

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Продаж товарів для Китаю – питання його існування

Зовнішньоторгівельний обіг товарів Китаю і США становить 800 мільярдів доларів щорічно, а Китаю і ЄС – 820 мільярдів доларів. Такий товарообіг з Росією – 250 мільярдів доларів. Економіст назвав Китай "світовою фабрикою".

"Китай сьогодні існує завдяки продажу своїх товарів на світових ринках. Для Китаю позбутися ринку США дорівнює смерті, бо ж населення цієї країни треба годувати. Люди мають працювати, не може бути безробіття та соціального невдоволення. Тому питання американського ринку для Пекіна вкрай важливе", – наголосив Пендзин.

Пільгові умови для виробників США

Як пояснив економіст, досягти своєї мети Трамп може, створивши американським виробникам пільгові умови на внутрішньому ринку США. Сьогодні американський виробник конкурувати з китайським товаром, зі слів Пендзина, не може, тому що середня зарплата в Китаї менша, ніж в США.

Китайські товари виробляються економніше, рентабельність там вища, а найголовніше, що Китай активно субсидіює виготовлення високотехнологічної продукції, яка спрямовується на експорт. Китай створює додаткові пільги, видає дешеві кредити, формує систему стимулювання.

Американці цього терпіти не можуть, бо чим більше надходить китайських товарів, тим менше робочих місць створюється в самих Сполучених Штатах, менше податків сплачується в американський бюджет, тим гірше США можуть реагувати на наявні світові виклики,

– пояснив Пендзин.

Нові митні тарифи для ЄС

Не лише Китай має привід хвилюватися, а і Європейський Союз. 47-й президент США Трамп почав активно лякати ЄС 20-відсотковими митами на європейські товари, які надходять в США.

Першочергово це стосується автомобільної техніки, високотехнологічних товарів. Вже Шольц заявив, що ці 20% економіка Німеччини не витримає і закликає хоча б до 10%,

– розповів Пендзин.

Економіст припустив, що Трамп під час своєї нещодавньої зустрічі з європейськими політиками у Франції як раз міг обговорювати питання митних обмежень, які новий лідер США, за переконанням Пендзина, впровадить одразу як тільки увійде в Овальний кабінет.