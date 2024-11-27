Тарифная война между Китаем и США

В своем недавнем заявлении новоизбранный президент Дональд Трамп объявил о планах ввести "дополнительную 10% пошлину на импорт из Китая,, которая превышает любую другую". Если китайское правительство не будет принимать меры против контрабанды химических прекурсоров, используемых в производстве опасного наркотика фентанила, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп, который должен вступить в должность 20 января, отметил неотложность решения этого вопроса в рамках торговой политики его администрации.

Напомним! Такие заявления прозвучали на фоне подготовки двух супердержав ко второму сроку Трампа.

Это уже вызвало:

разрывы в глобальных цепочках поставок;

вред экономикам обеих стран;

рост инфляции и процентных ставок.

Во вторник статьи, опубликованные в китайских государственных изданиях "Чайна Дейли" и "Глобал Таймс", содержали предостережения новому владельцу Белого дома. Публикации призвали администрацию США воздержаться от обвинений Китая в продолжающемся фентаниловом кризисе и подчеркнули важность не игнорировать "добрую волю" Китая в усилиях по борьбе с проблемами, связанными с наркотиками.