Разоблачение контрабанды

Детективы БЭБ на Волыни смогли разоблачить крупный канал контрабанды. Злоумышленники торговали компьютерной техникой и бытовыми приборами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

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Организаторы схемы покупали товар в Польше и провозили его в Украину без соответствующих документов. Также они не декларировали технику и не осуществляли таможенных платежей.

Для сбыта контрабандисты создали аналог интернет-магазина и отправляли товар по почте. Чтобы не "светить" большое количество отправлений, они привлекали к деятельности других людей за вознаграждение.

Изъятый товар и наказание

Во время обысков детективы изъяли товар на сумму около 11 миллионов гривен. В перечне есть ноутбуки, принтеры, планшеты, микроволновые печи, обогреватели, сушилки, автомобильные шины и тому подобное.

Против злоумышленников открыли уголовное дело за контрабанду. Сейчас детективы работают над тем, чтобы установить всех, кто имел отношение к схеме.