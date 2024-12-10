Какое наказание ожидает нарушителей

Служба устанавливает факты возможного нарушения порядка проведения расчетных операций, сообщает 24 канал со ссылкой на слова нардепа Нины Южаниной.

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Она напомнила, что штрафы за неприменение регистратора расчетных операций (РРО) восстановлены с 1 октября 2023 года.



Сейчас это 100% стоимости товаров или услуг в случае неиспользования РРО или невыдачи фискального чека. Однако при повторном нарушении человек должен заплатить 150% стоимости услуг или товаров.



В то же время для предпринимателей на едином налоге, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, с 1 октября 2023 года до 31 июля 2025 года предусмотрено снижены штрафы за отсутствие РРО. Речь идет о 25% (50%) стоимости товаров или услуг, проданных с нарушениями.

Однако также предприниматели должны не продавать:

подакцизные товары;

технически сложные бытовые товары;

медицинские средства;

ювелирные изделия.

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Согласно словам нардепа, только только в течение ноября 2024 года сотрудниками территориальных органов Государственной налоговой службы проведено около 50 контрольно-проверочных мероприятий. Во время них установили факты продажи дорогостоящей техники и электроники без применения РРО (регистратор расчетных операций), ПРРО (программный регистратор расчетных операций) и надлежащего ведения учета товарных запасов.

Обратите внимание! Субъекты хозяйствования привлечены к финансовой ответственности на сумму почти 1,4 млн гривен.