Яке покарання очікує порушників

Служба встановлює факти можливого порушення порядку проведення розрахункових операцій, повідомляє 24 канал з посиланням на слова нардепки Ніни Южаніної.

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Вона нагадала, що штрафи за незастосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) відновлено з 1 жовтня 2023 року.



Наразі це 100% вартості товарів чи послуг у разі невикористання РРО або невидачі фіскального чека. Однак при повторному порушенні людина має сплатити 150% вартости послуг чи товарів.



Водночас для підприємців на єдиному податку, які не є платниками податку на додану вартість, з 1 жовтня 2023 року до 31 липня 2025 року передбачено знижені штрафи за відсутність РРО. Йдеться про 25% (50%) вартості товарів чи послуг, проданих із порушеннями.

Однак також підприємці мають не продавати:

підакцизні товари;

технічно складні побутові товари;

медичні засоби;

ювелірні вироби.

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Згідно зі слів нардепки, лише тільки протягом листопада 2024 року співробітниками територіальних органів Державної податкової служби проведено близько 50 контрольно-перевірочних заходів. Під час них встановили факти продажу дороговартісної техніки та електроніки без застосування РРО (реєстратор розрахункових операцій), ПРРО (програмний реєстратор розрахункових операцій) та належного ведення обліку товарних запасів.

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