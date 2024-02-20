Оперативно о том, что происходит на польско-украинской границе, рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, заметив, что на самом деле есть очередь и из легковых автомобилей. Кроме того, митингующие перекрыли железнодорожный пункт пропуска, расположенный неподалеку.

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Что происходит на границе

Автомобильная очередь из тяжеловозов начинается возле польского Перемышля. Как сообщают водители, ситуация на других пунктах пропусках – очень похожа. Они стоят по несколько суток в этой очереди, а за последние сутки продвинулись всего на триста метров.

Несмотря на то, что легковые машины и автобусы пропускают, из-за протестов образовалась пробка, которую приходится объезжать.

То есть, буквально одна – две фуры вчера, возможно, и проезжали. Однако за время пока ведущая 24 Канала находится на польской границе – ни одной крупногабаритной машины не пропустили.

Вообще не пропускают. То, что они говорят, мол, пропускают машину в час – это все ложь. Никто этого не делал,

– рассказал водитель грузовика, который не пропускают протестующие.

Что интересно, польские протестующие отказываются комментировать свои действия украинским журналистам и пытаются их избегать.

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В очереди на польско-украинской границе стоят разные грузовики, в частности те, что везут технику и оружие. Британский предприниматель и волонтер Назар сообщил, что минимальная задержка для фур сейчас составляет 3 дня.

"До всех этих акций фуры за 3 дня доезжали до Киева и выезжали обратно. Сейчас это занимает 14 дней", – рассказал волонтер.

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