Сегодня Зеленский побывал на "нуле" на Купянском направлении, где не стихают ожесточенные бои. Увидев своими глазами, с какими вызовами приходится сталкиваться нашим воинам, Президент не сумел скрыть возмущения новостями, которые он получает с украинско-польской границы, передает 24 Канал.

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Это просто издевательство

Глава государства подчеркнул, что он не может воспринимать польские протесты на общей границе как нечто нормальное. Через Польшу в ЕС проходит только 5 процентов нашего агроэкспорта, а значит, президент убежден, что "дело не в зерне, а, скорее, в политике".

И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что нужно искать совместный выход из этого конфликта украинцам, полякам и всем, кого волнует судьба Европы.

Россия пользуется задержкой помощи

Зеленский вспомнил о своем визите в один из командных пунктов под Купянском. По словам президента, сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта. Там россияне сосредоточили максимум резервов.

Зеленский заметил, что враг пытается воспользоваться тем, что союзники "опаздывают" с помощью Украине.

Президент напомнил, что наши военные испытывают дефицит в артиллерии, фронтовой ПВО и большей дальнобойности нашего оружия. Зеленский отметил, что Киев работает с партнерами, чтобы усилить и продлить поддержку Украины.

Собственное производство оружия

Отдельно Зеленский поблагодарил украинские компании и партнеров, которые уже наладили производство оружия. В частности, речь идет об изготовлении РЭБ и дронов. Естественно, сейчас Украина не может покрыть все свои потребности только за счет собственного вооружения. Впрочем, "каждый месяц наше государство обретает свои силы, свои возможности", подчеркнул лидер.

Экономическое усиление

В Японии начала работу конференция по экономическому росту и восстановлению в Украине.

Зеленский заявил, что это межгосударственная работа на уровне правительств. Сейчас в Японии – украинская делегация во главе с Денисом Шмыгалем.

Очень предметные переговоры. Уже есть десятки договоренностей, которые усилят нас и наше сотрудничество,

– подчеркнул президент.

Справка: 9 февраля польские фермеры начали общенациональную забастовку из-за решения Еврокомиссии продлить на год льготы для украинской продукции, в частности аграрной. Протестующие начали блокировать КПП на границе и даже прибегать к агрессии по отношению к украинским перевозчикам, например, в сети появились видео, где митингующие высыпают украинское зерно на дорогу.

С завтрашнего дня, 20 февраля, протестующие обещают блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

Кроме КПП, поляки устроили блокаду и на железных дорогах.