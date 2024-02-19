Сьогодні Зеленський побував на "нулі" на Куп'янському напрямку, де не стихають запеклі бої. Побачивши на власні очі, з якиим викликами доводиться зіштовхуватися нашим воїнам, Президент не зумів приховати обурення новинами, які він отримує з українсько-польського кордону, передає 24 Канал.

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Це просто знущання

Глава держави наголосив, що він не може сприймати польські протести на спільному кордоні як щось нормальне. Через Польщу в ЄС проходить лише 5 відсотків нашого агроекспорту, а, отже, президент переконаний, що "справа не в зерні, а, ймовірніше, в політиці".

І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що потрібно шукати спільний вихід із цього конфлікту українцям, полякам та усім, кого хвилює доля Європи.