Про це у коментарі журналістам заявив Володимир Зеленський. Президент зауважив, що Джо Байден уже це визнав.

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"Ми все повернемо обов'язково"

Український лідер зазначив, що розмовляв з Байденом, тож він знає деталі. Зеленський наголосив, що США – близькі нам союзники.

Він (Байден – 24 Канал) визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні – це результат, що вийшов з Авдіївкою. Всі визнають, я також це розумію. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців,

– заявив президент.

Глава нашої держави сказав, радий, що у військового командування є правильне виважене рішення, це обговорювалося.

Ми повернемо обов'язково. Ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. Це абсолютний факт, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені щоденно, і перемога буде,

– підкреслив Зеленський.

До речі Битва за Авдіївку триває, ми робимо все можливе й неможливе, – Зеленський звернувся до українців

Білий дім засудив бездіяльність Конгресу США

Напередодні в Білому домі заявили, що українські захисники були змушені покинути Авдіївку через брак боєприпасів, який виник унаслідок бездіяльності Конгресу США.

17 лютого Байден зателефонував Зеленському, аби підкреслити зобов'язання США підтримувати Україну напередодні других роковин повномасштабної війни.

"Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці", – наголосили в Білому домі.

Також зазначили, що президент США наголосив на потребі Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Окрім того, Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. А ще накладання витрат на уряд країни-агресора, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.

Зверніть увагу! Замість того, щоб проголосувати за допомогу Україні, Палата представників пішла на канікули.