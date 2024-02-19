Про це у коментарі журналістам заявив Володимир Зеленський. Президент зауважив, що Джо Байден уже це визнав.
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"Ми все повернемо обов'язково"
Український лідер зазначив, що розмовляв з Байденом, тож він знає деталі. Зеленський наголосив, що США – близькі нам союзники.
Він (Байден – 24 Канал) визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні – це результат, що вийшов з Авдіївкою. Всі визнають, я також це розумію. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців,
– заявив президент.
Глава нашої держави сказав, радий, що у військового командування є правильне виважене рішення, це обговорювалося.
Ми повернемо обов'язково. Ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. Це абсолютний факт, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені щоденно, і перемога буде,
– підкреслив Зеленський.
До речі Битва за Авдіївку триває, ми робимо все можливе й неможливе, – Зеленський звернувся до українців
Білий дім засудив бездіяльність Конгресу США
- Напередодні в Білому домі заявили, що українські захисники були змушені покинути Авдіївку через брак боєприпасів, який виник унаслідок бездіяльності Конгресу США.
- 17 лютого Байден зателефонував Зеленському, аби підкреслити зобов'язання США підтримувати Україну напередодні других роковин повномасштабної війни.
- "Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці", – наголосили в Білому домі.
- Також зазначили, що президент США наголосив на потребі Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.
- Окрім того, Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. А ще накладання витрат на уряд країни-агресора, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.