Об этом в комментарии журналистам заявил Владимир Зеленский. Президент отметил, что Джо Байден уже это признал.
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"Мы все вернем обязательно"
Украинский лидер отметил, что разговаривал с Байденом, поэтому он знает детали. Зеленский отметил, что США – близкие нам союзники.
Он (Байден – 24 Канал) признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат, что вышел с Авдеевкой. Все признают, я также это понимаю. Мы хотим сохранить жизнь наших ребят,
– заявил президент.
Глава нашего государства сказал, рад, что у военного командования есть правильное взвешенное решение, это обсуждалось.
Мы вернем обязательно. Мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим. Это абсолютный факт, я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены ежедневно, и победа будет,
– подчеркнул Зеленский.
Кстати Битва за Авдеевку продолжается, мы делаем все возможное и невозможное, – Зеленский обратился к украинцам
Белый дом осудил бездействие Конгресса США
- Накануне в Белом доме заявили, что украинские защитники были вынуждены покинуть Авдеевку из-за нехватки боеприпасов, который возник вследствие бездействия Конгресса США.
- 17 февраля Байден позвонил Зеленскому, чтобы подчеркнуть обязательства США поддерживать Украину накануне второй годовщины полномасштабной войны.
- "Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние месяцы", – отметили в Белом доме.
- Также отметили, что президент США отметил необходимость Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил.
- Кроме того, Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины. А еще наложение расходов на правительство страны-агрессора, чтобы привлечь его к ответственности за преступные действия.