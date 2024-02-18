Об этом заявили в Белом доме со ссылкой на телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президент США отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании.

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Бездействие Конгресса привело к успехам агрессора

В Белом доме отметили, что 17 февраля Байден позвонил Зеленскому, чтобы подчеркнуть обязательства США поддерживать Украину накануне второй годовщины жестокого вторжения России.

Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние месяцы,

– отметили в Белом доме.

Добавили, что американский лидер подчеркнул необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил.

Также Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, – наложение расходов на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

Кстати, ранее Джон Кирби отметил, что критическая ситуация, которая сложилась в Авдеевке, обусловлена недостаточной поддержкой Украины со стороны союзников. Он добавил, что ад в городе связан с тем, что нашим военным не хватает боеприпасов. "Поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки", – подчеркнул Кирби.

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