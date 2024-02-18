Про це заявили в Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент США наголосив на те, що Конгресу потрібно терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.

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Бездіяльність Конгресу призвела до успіхів агресора

У Білому домі зазначили, що 17 лютого Байден зателефонував Зеленському, щоб підкреслити зобов'язання США підтримувати Україну напередодні других роковин жорстокого вторгнення Росії.

Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці,

– наголосили в Білому домі.

Там додали, що американський лідер наголосив на потребі Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Також Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім того, – накладання витрат на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.

До речі, раніше Джон Кірбі зазначив, що критична ситуація, яка склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою України з боку союзників. Він додав, що пекло в місті пов'язане з тим, що нашим військовим не вистачає боєприпасів. "Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки", – підкреслив Кірбі.

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