Про це заявили в Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент США наголосив на те, що Конгресу потрібно терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.
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Бездіяльність Конгресу призвела до успіхів агресора
У Білому домі зазначили, що 17 лютого Байден зателефонував Зеленському, щоб підкреслити зобов'язання США підтримувати Україну напередодні других роковин жорстокого вторгнення Росії.
Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці,
– наголосили в Білому домі.
Там додали, що американський лідер наголосив на потребі Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.
Також Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім того, – накладання витрат на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.
Палата представників пішла на канікули
- Зауважимо, 16 лютого стало відомо, що Палата представників США пішла на канікули до кінця місяця.
- Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги для України.
- У Білому домі розкритикували таке рішення. Наголосили, що кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення національної безпеки, Америка програє.
- Незабаром Володимир Зеленський дорікнув за зволікання з ухваленням вкрай потрібної допомоги нашій державі. Президент констатував, що диктатори на канікули не йдуть.