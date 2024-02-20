Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, сейчас на пункте пропуску "Медика – Шегини" ветреная и неприятная погода. В этих условиях водители вынуждены стоять в километровых очередях. Кто-то ждет уже несколько суток, а некоторые – стоят уже неделю. Все из-за польских протестующих, которые решили заблокировать границу.

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Что происходит на границе с Польшей

Огромное количество фур ждет проезда возле границы. Но очередь уже настолько выросла, что грузовики вынуждены ждать даже вне Перемышля, который расположен неподалеку от пункта пропуска. В самом городе нельзя парковаться.

За время съемок польские протестующие не пропустили ни одного грузовика. Хотя здесь стоят фуры даже с гуманитарной помощью. Но фермеры не хотят их пропускать.

Водители ждут проезда в нечеловеческих условиях. Есть проблемы с едой, водой. Некуда сходить в туалет.

Заехали мы сюда четыре дня назад. Перед тем стояли возле Перемышля трое суток. Ходили разговаривать с фермерами – они говорили, что никто не проедет. Ни гуманитарная, ни военная помощь. Нет воды, нет еды, нет туалета. Вчера звонил в консульство в Краков. Мне ответили, что никак не могут помочь. Я везу битум. Он уже полностью остыл. Ранее, 14 ноября, пропускали, потому что это же температурный груз,

– рассказал водитель Николай.

За время протеста польские фермеры чувствуют себя настолько безнаказанно, что высыпали украинское зерно из вагонов на железной дороге. При этом охрана железнодорожных станций спокойно их туда допустила. А вот журналистам не дали доступа, чтобы это поснимать.

Интересно, что от этой блокады страдают и некоторые польские водители, которые возят грузы в Украину. Они также ждут, когда наконец все это закончится.

Полиция не следит здесь все так, как должна следить. Это нервирует не только нас, но и украинских водителей. У нас сдают нервы. Сегодня мы были в полиции, чтобы там начали что-то делать в этой ситуации. Но их преимущественно интересует, чтобы здесь не было бардака. Больше ничего их не интересует. Я стою здесь с понедельника. Сегодня вторник. Там (в Украине – 24 Канал) стоит целая фабрика, которую развалили россияне. Люди ждут, не имеют работы, а приходится здесь в очереди стоять,

– сказал польский дальнобойщик.

Интересно, что сами польские фермеры утверждают, что против украинской агропродукции. Но никакой конкретики относительно того, при каких условиях они прекратят протест, нет. Кто-то рассказывает о каких-то требованиях к Еврокомиссии; кто-то хочет, чтобы отменили для Украины льготы. Никто не может четко что-то объяснить. Хуже всего, что некоторые "персонажи" воспроизводят российские нарративы.

Некоторые говорят, что война в Украине на самом деле не такая, какой украинцы видят ее собственными глазами. На вопрос, понимаете ли вы, что Путин в своих интервью угрожает и говорит, что Варшава может быть следующей... Оно для них такое далекое и "философское". Они не имеют на это ответа,

– рассказала София Трощук.

Блокада украинской границы: коротко