Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, зараз на пункті пропуску "Медика – Шегині" вітряна та неприємна погода. В цих умовах водії змушені стояти у кілометрових чергах. Хтось чекає вже кілька діб, а дехто – стоїть вже тиждень. Все через польських протестувальників, які вирішили заблокувати кордон.

До теми За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Що відбувається на кордоні з Польщею

Величезна кількість фур чекає на проїзд біля кордону. Але черга вже настільки виросла, що вантажівки змушені чекати навіть поза Перемишлем, який розташований неподалік від пункту пропуску. В самому місті не можна паркуватися.

За час зйомок польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки. Хоч тут стоять фури навіть з гуманітарною допомогою. Але фермери не хочуть їх пропускати.

Водії чекають на проїзд у нелюдських умовах. Є проблеми з їжею, водою. Немає куди сходити в туалет.

Заїхали ми сюди чотири дні тому. Перед тим стояли біля Перемишля три доби. Ходили розмовляти з фермерами – вони говорили, що ніхто не проїде. Ні гуманітарна, ні військова допомога. Немає води, немає їжі, немає туалету. Вчора дзвонив у консульство в Краків. Мені відповіли, що ніяк не можуть допомогти. Я везу бітум. Він вже повністю охолов. Раніше, 14 листопада, пропускали, бо це ж температурний вантаж,

– розповів водій Микола.

За час протесту польські фермери почувають себе настільки безкарно, що висипало українське зерно з вагонів на залізниці. При цьому охорона залізничних станцій спокійно їх туди допустила. А-от журналістам не дали доступу, щоб це познімати.

Цікаво, що від цієї блокади страждають і деякі польські водії, які возять вантажі до України. Вони також чекають, коли нарешті все це закінчиться.

Поліція не пильнує тут все так, як має пильнувати. Це нервує не лише нас, але й українських водіїв. В нас здають нерви. Сьогодні ми були в поліції, щоб там почали щось робити в цій ситуації. Але їх переважно цікавить, аби тут не було бардаку. Більше нічого їх не цікавить. Я стою тут від понеділка. Сьогодні вівторок. Там (в Україні – 24 Канал) стоїть ціла фабрика, яку розвалили росіяни. Люди чекають, не мають роботи, а доводиться тут в черзі стояти,

– сказав польський далекобійник.

Цікаво, що самі польські фермери стверджують, що проти української агропродукції. Але жодної конкретики щодо того, за яких умов вони припинять протест, немає. Хтось розповідає про якісь вимоги до Єврокомісії; хтось хоче, аби скасували для України пільги. Ніхто не може чітко щось пояснити. Найгірше, що деякі "персонажі" відтворюють російські наративи.

Деякі кажуть, що війна в Україні насправді не така, якою українці бачать її на власні очі. На питання, чи розумієте ви, що Путін у своїх інтерв'ю погрожує і каже, що Варшава може бути наступною… Воно для них таке далеке і "філософське". Вони не мають на це відповіді,

– розповіла Софія Трощук.

Блокада українського кордону: коротко