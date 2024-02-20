В українських водіїв є лише дві вимоги до поляків, які заблокували кордон. Детальніше про це з місця подій розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, яка раніше сьогодні повідомила про початок акції українців.

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Які вимоги українських протестувальників

Українські перевізники, як відповідь на дії польських мітингувальників, розпочали дзеркальну акцію на трьох пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Краковець" та "Шегині". Мирну акцію розпочали по обіді 20 лютого.

Вони роблять це набагато цивілізованіше, їхня акція є обґрунтованішою. Вони просто вимагають того, аби і поляки, і українці могли вільно пересуватися кордонами. Наразі обіцяють пропускати стільки ж фур на польських номерах, скільки пропускає Польщі,

– розповіла Софія Трощук.

Водночас жодна вантажівка ще не проїхала через кордон.

Варто зазначити, що спочатку учасники української акції спершу проїхалися колоною, а потім вишикувалися перед виїздом з кордону. Акція триватиме цілодобово до 15 березня.

"Мета цієї акції – контроль за справедливим перетином кордону. Тому що польські мітингувальники не пропускають українські машини, а свої за гроші пропускають без черги. Друга наша ціль – донести до нашої влади, щоб вони йшли на контакт з поляками та ЄС, аби кордони розблокували", – наголосив один з учасників акції.

Польські мітингувальники іноді не пропускають військову та гуманітарну допомогу для України, що свідчить про те, що без політичного мотиву тут не обійшлось. На жаль, влада Польщі поки особливо активно на це не реагує та не намагається зупинити мітинги, а подекуди їх підтримує.

Зверніть увагу! Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, зазначив, що можливо доведеться застосувати ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Ба більше, він висловив підтримку протестів.

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