Новий маршрут має проходити від українського порту Ізмаїл до румунського – у Констанці та дунайських портів у Німеччині. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що це рішення є вимушеним для української влади.
Важливо За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами
Проблеми не тільки у поляків
Проблема з блокування кордону з боку Польщі існує майже пів року, і вона, якщо й розв'язується тимчасово, потім знову виникає.
Те, що зараз відбувається на кордоні між Польщею і Україною, це – шантаж. Шантажують не нас, а польський уряд,
– пояснив політолог.
Були великі сподівання, що зміна уряду в Польщі призведе до поліпшення ситуації. Проте сьогодні польській владі можна поставити "діагноз" – неспроможність розв'язати цю проблему.
Виникає ще питання: а чи Польща залишається членом Європейського Союзу, адже гроші поляки отримують саме від нього. А от дотримуватись європейських правил не хочуть. Так само польські фермери отримують гроші не від польського уряду, а фактично з європейського бюджету. Однак вони теж не хочуть виконувати європейські правила. Така парадоксальна ситуація,
– підкреслив Фесенко.
Сьогодні проблеми мають не тільки польські фермери. Протести відбуваються у різних країнах Європи – в Німеччині, Франції. Фермери в цих країнах вимагають більше субсидій, допомоги для себе.
Підриває партнерство
А проти України вони, на думку політолога, виступають, тому, що у нас ефективніше сільське виробництво. Наша аграрна продукція дешевша, і ми готові бути на європейських ринках навіть без європейських субсидій.
Водночас польські фермери вимагають для себе окремих пільгових умов. При цьому вони не просто протестують, а діють дуже агресивно.
"На превеликий жаль, те, що не перший місяць відбувається на польско-українському кордоні, суттєво підриває партнерство між нашими країнами", – зазначив Володимир Фесенко.
Що відбувається на польсько-українському кордоні: важливе
- Польські фермери 20 лютого оголосили про блокування пунктів перепуску на польсько-українському кордоні для проїзду вантажівок та іншого транспорту.
- На кордоні створилися багатокілометрові черги з вантажівок. Українські водії змушені чекати кілька днів в заторах, поки їх пропустять через кордон.
- Водночас польські протестувальники не можуть аргументовано сформулювати, в чому причина блокування української аграрної продукції. Також вони вчиняють зовсім неприйнятні акції. Зокрема польські мітингарі перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині" та розсипали на колії зерно з вантажного вагона.
- Українські перевізники розпочали дзеркальні мирні акції на трьох пунктах пропуску – "Рава-Руська", "Краковець" та "Шегині". Їхня вимога – щоб поляки та українці мали змогу вільно перетинати кордон. Українці обіцяють пропускати стільки ж фур на польських номерах, скільки пропускає Польща.