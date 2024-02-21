Новий маршрут має проходити від українського порту Ізмаїл до румунського – у Констанці та дунайських портів у Німеччині. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що це рішення є вимушеним для української влади.

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Проблеми не тільки у поляків

Проблема з блокування кордону з боку Польщі існує майже пів року, і вона, якщо й розв'язується тимчасово, потім знову виникає.

Те, що зараз відбувається на кордоні між Польщею і Україною, це – шантаж. Шантажують не нас, а польський уряд,

– пояснив політолог.

Були великі сподівання, що зміна уряду в Польщі призведе до поліпшення ситуації. Проте сьогодні польській владі можна поставити "діагноз" – неспроможність розв'язати цю проблему.

Виникає ще питання: а чи Польща залишається членом Європейського Союзу, адже гроші поляки отримують саме від нього. А от дотримуватись європейських правил не хочуть. Так само польські фермери отримують гроші не від польського уряду, а фактично з європейського бюджету. Однак вони теж не хочуть виконувати європейські правила. Така парадоксальна ситуація,

– підкреслив Фесенко.

Сьогодні проблеми мають не тільки польські фермери. Протести відбуваються у різних країнах Європи – в Німеччині, Франції. Фермери в цих країнах вимагають більше субсидій, допомоги для себе.

Підриває партнерство

А проти України вони, на думку політолога, виступають, тому, що у нас ефективніше сільське виробництво. Наша аграрна продукція дешевша, і ми готові бути на європейських ринках навіть без європейських субсидій.

Водночас польські фермери вимагають для себе окремих пільгових умов. При цьому вони не просто протестують, а діють дуже агресивно.

"На превеликий жаль, те, що не перший місяць відбувається на польско-українському кордоні, суттєво підриває партнерство між нашими країнами", – зазначив Володимир Фесенко.

До речі. Сухопутний коридор з Європейським Союзом для експорту, зокрема аграрної продукції, наразі заблокований для України через протести польських перевізників та фермерів. Тому Україна планує створити новий маршрут, повідомляє Bloomberg. Він має пролягти через верхній Дунай. На думку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, "Румунія є передбачуванішою, ніж польський кордон". Для забезпечення транспортування, "Українське Дунайське пароплавство" побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставлення вантажів.

Що відбувається на польсько-українському кордоні: важливе