Зокрема біля пункту пропуску "Шегині – Медика" створилась величезна черга з вантажівок, яка розтягнулася на багато кілометрів. Як передає ведуча 24 Каналу Софія Трощук, українські водії проводять в заторах по декілька діб і навіть тиждень. В них закінчується припаси, їжа, а також пальне, яке дозволяє водіям зігріватися в холодну та вітряну погоду.
Важливо За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами
Зерно "не таке"
Водночас польські протестувальники під час спілкування з українськими журналістами не можуть висловити конкретних вимог. Вони наголошують на тому, що українське зерно "якесь не таке" і його "важко перевірити". Також на питання щодо того, що українське зерно іде транзитом через Польщу, відповіді у протестувальників немає.
За час роботи журналістів 24 Каналу на кордоні жодної вантажівки у бік України не було пропущено. Це пов'язано з оголошенням польськими фермерами з 20 лютого загальнонаціонального протесту.
Планується проведення акцій у польських місцях, а також блокування усіх пунктів пропуску з Україною. Наразі відомо про закриття шести з восьми пропускних пунктів. Також можливо на деяких пунктах буде дозволено пропуск одної вантажівки на певний час.
Ніхто нічого не пояснює
Звичайно ця ситуація поставила українських водіїв в складні умови. Пояснень ані з боку протестувальників, ані поліції, українці не можуть отримати.
Ніхто нам нічого не пояснює. Поліцію питаємо – нічого не каже, і їм (польським протестувальникам – 24 Канал) ніхто нічого не каже,
– розповідає Володимир, український водій.
Протестувальники, за його словами, бояться водіїв та вважають, що нібито кожен українець має бомбу та може їх підірвати.
"Коли ми стояли в Перемишлі, то перекривали, ходили там по пішохідному переходу. Вони приїжджали та відтісняли. Тут також. Якщо більше нас збирається, то приїжджає поліція, відтісняють, не пускають нас до них", – зазначив Володимир.
Стоять за свої інтереси
Щодо польських протестувальників, то вони дуже неохоче спілкуються з журналістами з України. Також вони вважають провокативними питання, які є очевидними для українців. Наприклад, щодо того, що частина протестувальників підігрує Росії, коли влаштовує блокаду кордону країни, яка зараз перебуває у жорстокій кровопролитній війні, та не пропускає гуманітарні або військові вантажі.
Багато польських протестувальників налаштовані агресивно, за словами Софії Трощук. Дехто відмовляється від коментарів, коли дізнається, що знімальна група з України. Лише одиниці польських підприємців можуть аргументувати свою позицію.
Фермер-протестувальник з Польщі вважає що нікому ані в Польщі, ані в Україні достеменно не відомо, що буде відбуватися на українсько-польському кордоні.
Єдине я знаю точно, що всі ми тут стоїмо за свої гроші. Два роки тому ті самі люди були тут, щоб допомагати вам (українцям – 24 Канал). Я два роки тому теж тут був, і за свої гроші купив машину товаришу, який пішов воювати Схід. Тоді два роки тому я був за українців, а зараз стою тут за свої інтереси та інтереси колег,
– наголосив польський фермер.
Він додав, що поляків дуже "нервує", коли українці намовляють на них, що буцімто їм платить гроші Путін.
Це не мудро з вашої сторони, адже кожен поляк через це відвертається від вас. Ви є добрий народ, я їжджу до України і ніколи нічого поганого не бачив. Українці неворожий народ до поляків,
– сказав він.
Зрештою головна вимога протестувальників полягає у тому, щоб "українського зерна у Польщі не було". Водночас з їхнього боку є низка маніпуляцій, дуже часто вони відтворюють у своїх реакціях російську пропаганду. Проте, на жаль, немає конкретних пропозицій, які могли наштовхувати на діалог з українською стороною, з Брюсселем, з владою Польщі.
Що цьому передувало
- 6 листопада 2023 року польські перевізники перекрили пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони протестували проти своїх українських колег, які за рішенням Єврокомісії отримали транспортний безвіз – певні пільги для того, аби заповнити нішу на європейському ринку. Поляки заявили, що така конкуренція їм не потрібна і перекрили кордон для великого габаритного транспорту.
- Єврокомісія обіцяла запровадити певні обмеження для Польщі, однак наразі Брюссель нічого не може вдіяти у цій ситуації.
- Згодом до польських перевізників приєдналися фермери, які 9 лютого оголосили загальну блокаду. Польські фермери також протестують проти своїх українських колег, однак зосереджують свою увагу на тому, аби блокувати українську агропромисловість.
- Також на кордоні протестувальники висипали українське зерно. Проте тих, то це вчинив, начебто ніхто не знає і ніхто не бачив. Охорона до того місця не пропускає пресу, називаючи його "стратегічним об'єктом".
- Крім того, українські перевізники запровадили дзеркальні санкції. Вони блокують пункти пропуску з Польщею. Однак українці роблять це набагато цивілізованіше, тому що їхня акція є більш обґрунтованою. Вони вимагають того, щоб поляки і українці мали можливість вільно пересуватися кордонами.