Так фермери вранці 9 лютого вийшли на протест на кордоні та в деяких населених пунктах. Зокрема, між містом Ястрове та Подґає обіцяли страйкувати 24 години.

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Що відомо про страйк польських фермерів

Видання pzl24.pl написало, що протестувальники у гмінах (адміністративна одиниця в Польщі – місто, село або група сіл і міст) Злотув і Краєнка планували перекривати дороги до 20:00 9 лютого.

Сільськогосподарська техніка також рухалась від села Бленквіт.

Цього разу до протесту долучилося більше фермерів з усього району Злотува. Думаю, нас удвічі більше. Така кількість протестувальників свідчить про величезну проблему в сільському господарстві. Ми не здамося, доки політика Європейського Союзу не зміниться і протести не стануть більш інтенсивними,

– заявив Даніель Штих, фермер із Бленквіта.

Журналісти Poznań naszemiasto.pl написали, що протести були також у Бидгощі. Фермери стояли з гаслами " Я фермер, а не раб", " Зелена угода = голод", " Зупиніть неперевірену їжу з-за меж ЄС", " Зелена угода поморить нас усіх голодом".

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Польські фермери 9 лютого відновили протест на кордонах. Через це ускладнений проїзд вантажівок на пунктах пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне– Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Зокрема, там протестувальники пропускають по одній фурі на годину, без затримок проїжджають легкові машини, гуманітарні вантажі та автобуси.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, що польські фермери раніше блокували "Шегині", а пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" – представники польських перевізників.

Від сьогодні (9 лютого – 24 Канал) акцію з блокування трьох напрямків здійснюються саме польські фермери. Від 10 години за київським часом почалось блокування руху у напрямку пункту пропуску "Медика – Шегині", 11 година – "Рава-Руська", 11:30 – "Ягодин",

– розповів речник.

За його словами, на пункті пропуску "Шегині" на початку блокування руху певний час не пропускали легкові автомобілі, автобуси. Тільки згодом польська сторона повідомила, що вони готові приймати легковий транспорт та автобуси, але їм доведеться об'їжджати ті місця, де основний напрямок блокують польські фермери. Тобто там є незручності для всіх автомобілів.

Угорські фермери також влаштували страйк

Угорське видання Világgazdaság написало, що їхні фермери влаштували протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною. Адже вони також виступили проти позиції ЄС.

Акцію організувала Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата.

Продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, "а не намагатися знищити європейське село своїми заходами",

– пояснили журналісти видання.

Протестувальники також заявили, що:

Україна нібито експортує ГМО-продукти, і вони проти цього;

Україна може зруйнувати європейське сільське господарство;

багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

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