Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час національного телемарафону розповів, що відбувається біля польського кордну.

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У Польщі заблокували пункт пропуску "Шегині"

Днем раніше повідомлялося про те, що незабаром може трапитися блокування польского кордону. Тепер інформація стала реальністю. За словами Демченко, за інформацією від польських прикордонників, вже розпочалися дії з блокування на напрямку пункту пропуску "Медика – Шегині".

Ми вчора повідомляли про те, що мали інформацію від польських колег про те, що сьогодні з 10:00 почнеться блокування руху на напрямку трьох пунктів пропуску – це "Ягодин", "Рава-Руська" і "Шегині". Звісно, що всі ці дії відбуваються на території Польщі на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках відстань від кордону може бути різною,

– сказав Демченко.

Для блокування кордону зібралася сотня людей

Речник ДПСУ повідомив, що приблизно 100 людей і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони стоять за кілька сотень метрів від пункту пропуску. Заблоковано рух для всіх категорій транспорту.

На даний момент не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд в Польщу. Як на вантажівках, так і для легковиків та автобусів,

– повідомив Демченко.

Він висловив сподівання, що найближчим часом ця ситуація зміниться і на польській стороні віднайдуть можливість руху бодай для легкових автівок і для автобусних перевезень".

Зверніть увагу. Польські фермери заявили, що блокування кордону може продовжуватися до початку березня.

Яка ситуація на інших пунктах пропуску

Демченко розповів, що на інших двох напрямках, а саме "Рава-Руська" і "Ягодин", ситуація наразі нормальна. Поки що прикордонники не отримували від польських колег інформації про початок дій з блокування.

Але не виключено, що вони почнуться о 10:00 годині за польським часом (об 11:00 за Києвом). Очікуємо. Як тільки будуть зміни ми обов'язково про це повідомимо,

– додав він.

Він також повідомив, що за інформацією від польських колег, фермери можуть заблокувати ще два напрямки – це "Угринів" та "Устилуг".

Однак ці дії начебто мають відбутися з 12 лютого. По інших напрямках офіційного підтвердження поки що немає.