Українські перевізники у відповідь пообіцяли також створити труднощі для польських водіїв і вже провели мирну акцію на кордоні. Президент Зеленський у зверненні 15 лютого відреагував на ситуацію, передає 24 Канал.

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Порушення принципів солідарності

За словами глави держави, він провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею. За її результатами, президент доручив прем’єр-міністру Шмигалю терміново переговорити із Туском.

Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося та продовжує відбуватися щодо наших громадян та українських вантажів,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що "українське зерно на асфальті – не просто кілька драматичних кадрів, а це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними".

Він заявив, що попри все Польща та Україна мають захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію усієї Європи на краще.

Не грати на руку Москві

Також Зеленський сказав, що Київ та Варшава повинні визначити спільне ставлення щодо імпорту російського зерна та іншиї продуктів на території країни Європи, щоб захистити наші суспільства, і українських, і польських фермерів.

Маємо домовлятися поміж собою, українці і поляки, щоб наш спільний ворог у Москві не міг розгорнути конфлікти у прикордонні,

– заявив президент.

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