Нещодавно Олег Побережнюк, командир 211-ї понтонно-мостової бригади, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 908 400 гривень. Тоді він опинився в СІЗО за підозрою у зловживанні службовим становищем, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Побережнюка знову затримали

Утім, тепер Побережнюка знову затримали та доправили в Київ. Напередодні, за даними ЗМІ, у полковника проводили обшуки, а після висунули нову підозру. Йому інкримінують бездіяльність щодо повідомлень про катування військовослужбовців його підлеглим офіцером.

Як встановило слідство, починаючи з лютого по липень 2024 року, полковник знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався з підпорядкованих солдат. Однак командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

Зверніть увагу! За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади.

Нагадаємо, що скандал навколо 211-ї бригади спалахнув після розслідування журналістів. Ними були виявлені факти прив'язування військових до хреста та побиття за відмову платити хабарі, а також використання солдатів для особистих цілей керівництва.