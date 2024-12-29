Недавно Олег Побережнюк, командир 211 понтонно-мостовой бригады, вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен. Тогда он оказался в СИЗО по подозрению в злоупотреблении служебным положением, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Побережнюка снова задержали

Впрочем, теперь Побережнюка снова задержали и доставили в Киев. Накануне, по данным СМИ, у полковника проводили обыски, а затем выдвинули новое подозрение. Ему инкриминируют бездействие по поводу сообщений о пытках военнослужащих его подчиненным офицером.

Как установило следствие, начиная с февраля по июль 2024 года полковник знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако командир бригады не инициировал вопрос привлечения офицера к ответственности.

Обратите внимание! По имеющейся информации, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Напомним, что скандал вокруг 211 бригады разразился после расследования журналистов. Ими были выявлены факты привязывания военных к кресту и избиения за отказ платить взятки, а также использования солдат для личных целей руководства.