Ймовірно, у Франції буде підписана важлива угода. Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Візити Зеленського
Як повідомляється на офіційному сайті Президента, заплановані переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та французьким очільником Еммануелем Макроном.
"Що стосується відвідин Франції, з великою долею вірогідності там буде підписана угода, початок якій було покладено на саміті НАТО у Вільнюсі, про безпеку і про допомогу нашої країни з Францією. Що стосується Німеччини – там буде щорічна Мюнхенська безпекова конференція. Там збираються лідери світу і проговорюють, який має бути світ", – сказав Данілов.
Володимир Зеленський 17 лютого виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Крім цього, також заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, очільником Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.
Міжнародна політика: останні новини
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- 12 лютого відбулася перша Ставка у оновленому складі. Мовилося про ситуацію на фронті та посилення мобільних вогневих груп ППО на об'єктах критичної інфраструктури.