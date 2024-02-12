Під час звернення Зеленський багато говорив про перше засідання Ставки після звільнення Залужного. Іншими темами звернення стали міжнародні відносини, зокрема підготовка до Мюнхенської безпекової конференції. Лідер держави назвав 2024 рік вирішальним.

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Відбулася перша Ставка в оновленому складі

Провів сьогодні перше засідання Ставки за участі нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич – разом із командувачами за напрямками. Доповіли щодо ситуації на фронті. Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський. Звичайно, Авдіївка. Мар'їнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на Півдні, зокрема в Херсонській області,

– окреслив Зеленський теми Ставки.

На засіданні прозвітували щодо захисту критичної інфраструктури – енергетики, об'єктів теплопостачання та водопостачання. Щоб убезпечити ці об'єкти, посилять мобільні вогневі групи ППО та збільшать їхню кількість. Зеленський назвав такі групи однією з основ нашого захисту від російського терору.

Україна сприятиме розробникам засобів радіоелектронної боротьби

"Як і завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях: і на центральному – від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал", – сказав президент.

Він подякував усім представникам місцевої влади, розробникам і підприємцям, які розвивають системи РЕБ в Україні.

Діалог із очільником ПАР Сирилом Рамафосою

Розмова з главою Південно-Африканської Республіки стосувалася глобальних зусиль для повернення Україні реального, справедливого миру.

"Саме такого миру, якого заслуговує кожен народ і заради якого Україна запропонувала Формулу миру – десять пунктів, які охоплюють всі аспекти російської агресії проти нашої держави", – уточнив Зеленський.

Він подякував Рамафосі за участь представника ПАР у зустрічах радників щодо Формули миру, сторони домовилися і надалі "підтримувати достатній рівень взаємодії, щоб наблизити настання чесного миру та зробити продуктивними глобальні зусилля".

Африка має бути представлена в усіх глобальних процесах,

– наголосив президент України.

Нарада щодо підготовки до Мюнхенської безпекової конференції

Вона відбудеться з 16 по 18 лютого, і стане не тільки важливою європейською, але й глобальною платформою.

"Україна представить своє бачення цього року. І багато в чому вирішального року – тих перспектив, які є в усіх нас, у всіх вільних націй, і які точно не мають бути втрачені. Співпраця має значення", – завершив своє звернення 12 лютого Зеленський.