Про це у статті для "Дзеркала тижня" писала Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, – повідомляє 24 Канал.

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Погода на весну 2025 в Україні

Метеорологиня зазначала, що за даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, лютий і весняні місяці в Україні можуть бути на 1 – 2 градуси теплішими за кліматичну норму.

Водночас експертка наголосила, попри істотне підвищення температури повітря протягом весняного сезону, повторюваність сильних різких похолодань на Поліссі й у лісостеповій зоні України збільшується. Такі зміни вкрай небезпечні для сільського господарства, адже мінімальна температура повітря за такого вторгнення холоду може опускатися нижче 0 градусів.

Заморозки, що виникатимуть, можуть завдати значної шкоди культурам, які цього року значно раніше розпочинають вегетацію. До речі, найбільша ймовірність таких процесів — у березні та квітні.

Очікуємо в березні середню за місяць температуру від +5 – +7 градусів на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3 – -+4 на Сході України. У квітні середня температура повітря за місяць буде вищою за +10 градусів, отже, в природі відбуватиметься активна вегетація,

– наголосила метеорологиня.

Уточнила, середньомісячна температура може коливатися від +12 градусів на Півдні до +11 на Сході й Півночі.

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До речі, у травні середня температура за місяць становитиме +15 градусів. Зокрема, від +10 на Півдні й Закарпатті до +17 на Півночі та Сході.

Весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми,

– зауважила Віра Балабух.

Додала, кількість опадів може сягати 100 міліметрів за сезон. Тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні.