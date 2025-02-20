Об этом в статье для "Зеркала недели" писала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, – сообщает 24 Канал.

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Погода на весну 2025 в Украине

Метеоролог отмечала, что по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, февраль и весенние месяцы в Украине могут быть на 1 – 2 градуса теплее климатической нормы.

В то же время эксперт отметила, несмотря на существенное повышение температуры воздуха в течение весеннего сезона, повторяемость сильных резких похолоданий на Полесье и в лесостепной зоне Украины увеличивается. Такие изменения крайне опасны для сельского хозяйства, ведь минимальная температура воздуха при таком вторжении холода может опускаться ниже 0 градусов.

Заморозки, что будут возникать, могут нанести значительный ущерб культурам, которые в этом году значительно раньше начинают вегетацию. Кстати, наибольшая вероятность таких процессов - в марте и апреле.

Ожидаем в марте среднюю за месяц температуру от +5 – +7 градусов на юге Одесской области и Закарпатье и до +3 – -+4 на Востоке Украины. В апреле средняя температура воздуха за месяц будет выше +10 градусов, следовательно, в природе будет происходить активная вегетация,

– отметила метеоролог.

Уточнила, среднемесячная температура может колебаться от +12 градусов на Юге до +11 на Востоке и Севере.

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Кстати, в мае средняя температура за месяц составит +15 градусов. В частности, от +10 на Юге и Закарпатье до +17 на Севере и Востоке.

Весна 2025 года ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях Украины, где за сезон осадков может выпасть почти на треть меньше климатической нормы,

– отметила Вера Балабух.

Добавила, количество осадков может достигать 100 миллиметров за сезон. То есть 100 литров на квадратный метр, что обычно характерно для южной степи Украины. Наибольший дефицит осадков ожидается в марте и мае.