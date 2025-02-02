Но повлияет ли теплая зима на весну и лето, – в интервью 24 Каналу объяснила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
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Погода на весну и лето 2025 года
Метеоролог отметила, что несмотря на аномально высокие температуры, похолодание у нас все же возможны. И они могут нанести вред растениям, которые уже начали развиваться.
Также Вера Балабух отметила, что осадки, которые выпадают при температуре около 0 градусов, способствуют образованию гололеда, налипания мокрого снега, что также представляют опасность и могут нанести ущерб.
Кстати, отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше. Летом это может привести к гидрологической засухе, дефициту воды.
Аномально высокие температуры, которые сейчас наблюдаются, характерны больше для весеннего сезона, а не зимнего. Поэтому теплая зима постепенно перешла в раннюю весну. Однако температура воздуха зимой и летом не связаны между собой. Они зависят от различных процессов. Поэтому говорить, что теплая зима обусловит жаркое лето,
– нельзя,
– отметила метеоролог.
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Обратите внимание! Согласно последним расчетам мировых центров погоды, весна в Украине ожидается теплой, на 1 – 2 градуса выше нормы. Впрочем, возможны и заливы холода.
Почему в Украине аномально теплая зима
- Вера Балабух отметила, что за последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц.
- Основная причина таких изменений – повышение концентрации парниковых газов, которые сейчас являются крупнейшими за последние 800 000 лет.
- Также влияют природные факторы, которые наложились на парниковый эффект, – в частности, повышенная солнечная активность, аномально высокая температура океанов, особенности атмосферной циркуляции.
- Тенденция к повышению температуры воздуха сохраняется и в дальнейшем. Высокая вероятность, что следующая зима в Украине также будет теплой.